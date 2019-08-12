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  • 12.08.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 15:01

SON DAKİKA: Bahçeli'den açıklaması: Geri dönüşü istemek en büyük tehdit

Son dakika haberine göre lideri Bahçeli, ne yönelik eleştiriler için "Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdittir" dedi.

Genel Başkanı , MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Parlamenter sistemin istikararsızlık yaratan özelliği unutularak nin istikrarsızlık getirdiği, tek adama 'yi dönüştürdüğü, Meclis'in devre dışı bırakıldığı 71 yıllık kaos, kriz, darbe sürecini hatırlatarak geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimiz iyi düşünmeli.

GERİ DÖNÜŞÜ İSTEMEK EN BÜYÜK TEHDİT
Mili mutabatın sağlanması zaruretken Türkiye'yi kaosa sürükleyecek yaklaşımlar ülkemize zarar verir. Bayram sonrası yaşanacak süreçte, açılacak 'yi göz önüne alarak , , terör faaliyetleri, PKK-PYD'nin dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma isteği göz önüne alınmalı. Yeni kaoslara Türkiye'yi sürüklemek siyasi partilerin demokratik etiğiyle bağdaşmamalıdır. MHP önümüzdeki günlerde yeterli dersleri çıkararak 71 yılda sağlanamayan istikrarı... Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. MHP olarak dava arkadaşlarımızla 234 belediye başkanımızla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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