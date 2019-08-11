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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:26

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- Milyonlarca müslüman için yeri ayrı olan dini bayramlarımızdan ı başladı. Bu sene Kurban bayramında eşinin, dostunun, akrabasının, sevdiklerinin yanında olmayanlar için en güzel Kurban bayramı mesajlarını sizler için derledik. Hadisler ve Ayetler ile birbirinden güzel resimli Kurban Bayramı mesajları arasından dilediğinizi seçin ve sevdiklerinize yollayın onları mutlu edin! Kurban Bayramı mesajları, Instagram, ve için resimli bayram kutlama mesajları günün en çok aranan konularından oldu. Bayramın ilk günü arkadaş ve akrabaların bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler tarafından bayram mesajları araştırılıyor. Biz de Kurban Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı, özel bayram mesajlarını derledik.

Kurban bayramı cep telefonu mesajları

Bayram mesajı - Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Bu özel ve güzel gün için sevdiklerinize, akrabalarınıza yollayacağınız Kurban bayramı mesajları bizden. Sizde en uygun resimli, kısa komik kurban bayramı mesajlarını seçebilir, eşinize dostunuza yollayabilirsiniz. Whatsapp, Instagram, Facebook, kısa mesaj (SMS) ve diğer platformlardan, sizler için derlediğimiz Kurban Bayramı mesajlarını ve görsellerini sevdiklerinizle paylaşın! İçeriğimizdeki anlamlı mesajlar, hadisler ve ayetler ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin Kurban Bayramını kutlayın. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

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