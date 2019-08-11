Bayram mesajı - Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Bu özel ve güzel gün için sevdiklerinize, akrabalarınıza yollayacağınız Kurban bayramı mesajları bizden. Sizde en uygun resimli, kısa komik kurban bayramı mesajlarını seçebilir, eşinize dostunuza yollayabilirsiniz. Whatsapp, Instagram, Facebook, kısa mesaj (SMS) ve diğer platformlardan, sizler için derlediğimiz Kurban Bayramı mesajlarını ve görsellerini sevdiklerinizle paylaşın! İçeriğimizdeki anlamlı mesajlar, hadisler ve ayetler ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin Kurban Bayramını kutlayın. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.