Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyon örgüt içinde büyük panik yarattı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.
Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.
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