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  • 11.08.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:15

'yı korku sardı! Resulayn'da teröristler tünel kazmaya devam ediyor

'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağının sinyalini vermesinin ardından terör örgütü 'yı korku sardı. ’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/ kontrolündeki ’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazmaya devam ediyor.

PKK'yı korku sardı!

'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyon örgüt içinde büyük panik yarattı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan /'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.

Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

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