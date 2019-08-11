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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:18

'de 45 düzensiz yakalandı

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 45 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 45 düzensiz yakalandı.

Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.

Ekipler, denizden 3 mil açıkta aralarında kadın ve çocukların da olduğu uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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