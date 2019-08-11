Kurban Bayramı geldi ve işlerini tamamlayamayan hangi kurumların bayramda açık olacağını merak ediyor. Merak edilen kurumların başında bankalar, eczaneler, noter, PTT, kargolar ve hastaneler geliyor. Peki bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı? Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri, PTT, hastane poliklinikleri, belediyeler, nüfus müdürlükleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.