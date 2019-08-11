Kurban Bayramı arifesinde kahramanlar unutulmadı. Şehitlerimizin kabirleri ziyaretçi akınına uğradı. Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) mezarı başında dualarla anıldı. Acılı anne Ayşe Bülbül, "Yavrum unutulmadığı, her gün anıldığı için herkese teşekkür ederim" diye ağladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere ilk kurşunu sıktıktan sonra şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir de Niğde'deki kabrinde anıldı. Kahramanın mezarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taştı.
- Güncel
- 11.08.2019
- Gazete
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