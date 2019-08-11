Bugünkü
Takvim

mezarı başında dualarla anıldı

arifesinde kahramanlar unutulmadı. Şehitlerimizin kabirleri ziyaretçi akınına uğradı. 'da 2017'de teröristler tarafından şehit edilen (15) mezarı başında dualarla anıldı.

En acı bayram
Kurban Bayramı arifesinde kahramanlar unutulmadı. Şehitlerimizin kabirleri ziyaretçi akınına uğradı. 'da 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) mezarı başında dualarla anıldı. Acılı anne Ayşe Bülbül, "Yavrum unutulmadığı, her gün anıldığı için herkese teşekkür ederim" diye ağladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere ilk kurşunu sıktıktan sonra şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir de 'deki kabrinde anıldı. Kahramanın mezarı, 'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEren Bülbül mezarı başında dualarla anıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri