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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 05:16

Son dakika: 'nin Çardak ilçesinde korkutan

'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nde yer alan 'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de 3.1 şiddetinde bir meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem

'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de 'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.


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