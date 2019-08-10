Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.