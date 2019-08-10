Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.08.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 00:39

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı 'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı 'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,"Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir. #İyikivarsınEren" ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri