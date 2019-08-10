Rus korsanlar 'Ghost 3' isimli lüks yatı kiraladıktan sonra kayıplara karıştı

Lüks yatları çalıp, bunları uzak denizlerde satan Rus çete, Marmaris'te ortaya çıktı. Çete üyesi 2 Rus, 13 Temmuz'da Marmaris'teki yat kiralama şirketi GMM Yat'a gidip, 2 milyon dolarlık 'Ghost 3' (Hayalet 3) adlı yelkenli yatı kiraladı. Tekne Moskova'dan gelen emekli Albay Aleksei Roshchanovskı ve emekli Yarbay Anatoli Shutov tarafından marinadan alındı. Çete üyeleri, takip cihazını bir sala bağlayıp, lüks yatla sırra kadem bastı. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz'da kiralama süresi dolan teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığını saptadı. Lüks yatın bulunması için Interpol ile bağlantıya geçildiği vurgulandı.
100 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Korsanların sipariş üzerine tekne çaldığı ve bunları Güney Amerika'da sahte belgelerle sattığı anlaşıldı. Son 2 yılda İtalya'da 23, Yunanistan'da 14, Hırvatistan'da 9 lüks teknenin benzer yollarla çalındığı anlaşıldı. Akdeniz'deki en büyük korsanlık çetesinin, 100 milyon dolarlık vurgun yaptığı açıklandı.
INTERPOL DEVREDE
YAT kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, Türkiye'nin en modern teknelerinden birinin çalındığını söyledi ve ekledi: "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını biliyoruz. Birden çok pasaport kullanıyorlar. Pasaportları bir gün kullanıp otellerde bir günden fazla kalmıyorlar. Kaldıkları yerde sürekli nakit ödeme yapıyorlar. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz."
100 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Korsanların sipariş üzerine tekne çaldığı ve bunları Güney Amerika'da sahte belgelerle sattığı anlaşıldı. Son 2 yılda İtalya'da 23, Yunanistan'da 14, Hırvatistan'da 9 lüks teknenin benzer yollarla çalındığı anlaşıldı. Akdeniz'deki en büyük korsanlık çetesinin, 100 milyon dolarlık vurgun yaptığı açıklandı.
INTERPOL DEVREDE
YAT kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, Türkiye'nin en modern teknelerinden birinin çalındığını söyledi ve ekledi: "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını biliyoruz. Birden çok pasaport kullanıyorlar. Pasaportları bir gün kullanıp otellerde bir günden fazla kalmıyorlar. Kaldıkları yerde sürekli nakit ödeme yapıyorlar. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz."
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