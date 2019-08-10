BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmeye göre kurban bayramında hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR...

Kurban bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.