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  • 10.08.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 21:19

'den o illeri için kritik uyarı! ı'nda hava nasıl olacak?

ı'nda nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alırken kurban bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olsa da 5 ilimiz etkisi altında olacak. Peki yurt genelinde Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte kurban bayramı hava durumu tahmin raporu...

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
ı tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde , , Giresun, ve etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. 'da ise hava güneşli olacak.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmeye göre kurban bayramında hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR...
Kurban bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının 'da 32-35, İstanbul'da 30-33, 'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, 'da 29-32, ve 'da 35-37, 'da 37-40, 'da 39-42 ve 'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.

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