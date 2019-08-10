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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 20:11

'ın kuzeyine hava harekatı: 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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