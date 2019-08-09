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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 07:31

'den Marmara için son dakika uyarısı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 10 Ağustos 2019

na ilişkin Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bayram boyunca havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya gibi illerde Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı boyunca yurdun genelinde güneşli hava etkili olurken, bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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