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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:17

Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesim duası vakti saati niyeti Kurban nasıl kesilir?

nasıl niyet edilir? Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Mübarek 'nın gelmesiyler birlikte, internette en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken edilecek dualar yer alıyor. Kurban keserken uyulması gereken kurallar vardır. İslami şartlara uygun şekilde kesilmesi için gerek bilgileri sizler için araştırdık. İşte ? Hangi dualar edilir? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir

Kurban kesilirken hangi dualar okunur?

Kurban keserken uyulması gereken kurallar vardır. İslami şartlara uygun şekilde kesilmesi için gerek bilgileri sizler için araştırdık. Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, internette en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken edilecek dualar yer alıyor. İşte Kurban kesilirken nasıl niyet edilir? Hangi dualar edilir? Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur. Peki kurban kesilirken nasıl niyet edilir? Kurban kesilirken hangi dualar okunur?

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