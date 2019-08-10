Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesim duası vakti saati niyeti Kurban nasıl kesilir?

Kurban keserken uyulması gereken kurallar vardır. İslami şartlara uygun şekilde kesilmesi için gerek bilgileri sizler için araştırdık. Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, internette en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken edilecek dualar yer alıyor. İşte Kurban kesilirken nasıl niyet edilir? Hangi dualar edilir? Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur. Peki kurban kesilirken nasıl niyet edilir? Kurban kesilirken hangi dualar okunur?