Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruldu. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "kurbanlık fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayrama günler kala Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. İşte kurbanlık fiyatları... Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vucüt şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır.