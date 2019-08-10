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  • 11.08.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:16

! 2019 İstanbul Ankara ! İşte !

Müslüman alemi için son derece önemli olan için geri sayım başladı. Bayrama günler kala kurban keserek ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. "Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte 2019 yılı büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları... İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir

Kurbanlık canlı kilo fiyatı 2019! Koç ve büyükbaş fiyatları....

Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruldu. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "kurbanlık fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayrama günler kala Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. İşte kurbanlık fiyatları... Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vucüt şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır.

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