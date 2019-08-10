Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, internette en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken edilecek dualar yer alıyor. Kurban keserken uyulması gereken kurallar vardır. İslami şartlara uygun şekilde kesilmesi için gerek bilgileri sizler için araştırdık. İşte Kurban kesilirken nasıl niyet edilir? Hangi dualar edilir? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Peki Kurban kesimi nasıl niyet edilir? Büyükbaş küçükbaş kurban kesiminde okunacak dualar neler?