Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.19'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.08.10 18:31:49 37.8428 29.6723 8.4 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 18:19:14 38.2322 37.4047 5.3 -.- 3.3 3.3 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.10 17:54:41 37.8308 29.6527 9.1 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 17:37:09 37.8395 29.7352 5.0 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 16:26:08 37.8252 29.7552 9.7 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 15:36:25 37.7475 29.7427 12.5 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 15:27:20 38.7747 27.8053 6.9 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.10 15:08:38 37.8510 29.7433 9.0 -.- 2.0 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.10 14:50:21 39.6188 26.0412 6.1 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 14:44:12 37.8233 29.6892 7.9 -.- 3.3 3.2 CARDAK (DENIZLI) İlksel
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