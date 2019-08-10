Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.08.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 18:47

Son dakika: 'da ! İşte Kandili Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'da saat 18.19'da 3.3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.19'da 'ın ilçesinde 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.10 18:31:49 37.8428 29.6723 8.4 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 18:19:14 38.2322 37.4047 5.3 -.- 3.3 3.3 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.10 17:54:41 37.8308 29.6527 9.1 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 17:37:09 37.8395 29.7352 5.0 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 16:26:08 37.8252 29.7552 9.7 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 15:36:25 37.7475 29.7427 12.5 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 15:27:20 38.7747 27.8053 6.9 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.10 15:08:38 37.8510 29.7433 9.0 -.- 2.0 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.10 14:50:21 39.6188 26.0412 6.1 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 14:44:12 37.8233 29.6892 7.9 -.- 3.3 3.2 CARDAK (DENIZLI) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! İşte Kandili Rasathanesi son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri