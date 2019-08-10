İhlas Suresi okunuşu nasıldır? Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü ibadetleri nelerdir? Bugün arefe günü ve vatandaşlar arife günü ibadetlerini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda İhlas Suresi özellikle aratılıyor. Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor. İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.