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  • 10.08.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 13:08

'ndan yeni uygulama! ler dijital sistemle birbirine bağlanıyor

tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla, ’deki tüm ler dijital olarak birbirine bağlanıyor. Böylece herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek.

Bakanlıktan yeni uygulama! Tüm Türkiye'de...

, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlatıyor. Bakanlık, yaptığı çalışmayla 'deki tüm leri dijital olarak birbirine bağlıyor.

SANİYELER İÇİNDE BAŞKA BİR ŞUBEDE GÖRÜLEBİLECEK
Böylece bir noterde yapılan işlem saniyeler içinde başka bir şubede görülebilecek. Noterliklerde yapılan düzenleme ile Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlem aynı anda başka bir şehirde alınabilecek. Yeni uygulamanın belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi daha önce yapılan düzenleme ile yurt dışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye'deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan verilmişti.

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