diyanet.gov.tr: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri... Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namaz saatleri vatandaşlar arama motorlarında şimdiden merakla sorgulatılıyor. Bayram namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna bayram öncesinde merakla yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri... Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır. Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.