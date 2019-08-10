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  • 10.08.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:43

: , ne demek? canlı yayını (izle) 2019 ne zaman?

Vakfe, ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir zaman diliminde belirli yerlerde bir süre durmasıdır. ve Müzdelife olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arafat vakfesinde Arafat'ın herhangi bir yerinde bir süre beklemek yeterlidir. Başkanı 'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek. Vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak. Peki , ne demek? 2019 ne zaman?

Vakfe duası nedir, ne demek?

Vakfe duası nedir, ne demek? Arafat canlı yayını 2019 ne zaman? Hacı adayları Arafat'ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'a geldi. Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor. İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

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