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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 09:39

Suç makinesi 'da yakalandı! 20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu...

'da ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.

Suç makinesi Adana'da yakalandı!

'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı 'nde, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan Kurtuluş A.'yı (34) yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇMAK İSTEDİ AMA KAÇAMADI
İHA'daki habere göre polis, şüpheliyi yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kurtuluş A.'nın Belediyeevleri Mahallesi'nde arkadaşında kaldığı belirlendi. Eve düzenlenen baskında zanlı kaçmak istedi ancak evin etrafı polis tarafından sarıldığı için kaçamadı. Yakalanan zanlı emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Kurtuluş A. buradan da kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

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