Erbil'de Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz'da teröristlerin saldırısı sonucu şehadete erdi. MİT ve TSK, Köse'ye yönelik hain saldırının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve yardımcısı Metin Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyon düzenledi. 2 terörist, araçla hareket halindeyken MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
2 teröristin çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'mavi kategori'de yer aldığı tespit edildi. Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından olan Kurhan'ın ablasının da PKK mensubu olduğu belirlendi.
Osman Köse
2 teröristin çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'mavi kategori'de yer aldığı tespit edildi. Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından olan Kurhan'ın ablasının da PKK mensubu olduğu belirlendi.
Osman Köse
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