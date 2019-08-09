Türk Devleti ve TSK olarak buradayız. Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine asla göz yummayız. Barışçıl çözümden yanayız.
Fakat bu, zafiyet olarak anlaşılmasın. Yanlış hesaplara gidilmesin. Gücümüzün test edilmesinin faturası ağır olacaktır.
FATURASI AĞIR OLUR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak üzere KKKTC'ye gitti. Akar, Erenköy Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gerilime değindi. Bakan Akar, önemli mesajlar verdi:
'HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ'
"Yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisan-ı münasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı olan Türkiye; hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini, uluslararası hukuk dahilinde, korumuş ve korumaya devam edecektir. Bir oldubitti ile haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bizler, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barış yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesinden yanayız."
Bakan Akar, TSK'nın komuta kademesi ve KKTC devletinin zirvesiyle Erenköy Şehitliği'ndeki mezarlara çiçek bıraktı.
Fakat bu, zafiyet olarak anlaşılmasın. Yanlış hesaplara gidilmesin. Gücümüzün test edilmesinin faturası ağır olacaktır.
FATURASI AĞIR OLUR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak üzere KKKTC'ye gitti. Akar, Erenköy Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gerilime değindi. Bakan Akar, önemli mesajlar verdi:
'HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ'
"Yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisan-ı münasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı olan Türkiye; hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini, uluslararası hukuk dahilinde, korumuş ve korumaya devam edecektir. Bir oldubitti ile haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bizler, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barış yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesinden yanayız."
Bakan Akar, TSK'nın komuta kademesi ve KKTC devletinin zirvesiyle Erenköy Şehitliği'ndeki mezarlara çiçek bıraktı.
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