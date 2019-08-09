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'dan net '' mesajı: Bedelini ağır öderler

Bakan 'ye gitti. 'deki gerilimle ilgili şunları söyledi: Yanlış hesap yapılmasın. Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesi gerektiğini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta söyledik. Haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyiz.

Bedelini ağır öderler
Türk Devleti ve olarak buradayız. Türkü'nün haklarının gasp edilmesine asla göz yummayız. Barışçıl çözümden yanayız.
Fakat bu, zafiyet olarak anlaşılmasın. Yanlış hesaplara gidilmesin. Gücümüzün test edilmesinin faturası ağır olacaktır.


FATURASI AĞIR OLUR
Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak üzere K'ye gitti. Akar, Erenköy Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, 'deki gerilime değindi. , önemli mesajlar verdi:



'HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ'
"Yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisan-ı münasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı olan ; hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini, uluslararası hukuk dahilinde, korumuş ve korumaya devam edecektir. Bir oldubitti ile haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bizler, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barış yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesinden yanayız."



Bakan Akar, TSK'nın komuta kademesi ve KKTC devletinin zirvesiyle Erenköy Şehitliği'ndeki mezarlara çiçek bıraktı.

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