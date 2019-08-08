AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Öte yandan bu sabah saatlerinde de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. İzmir ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olmuştu. 8 Ağustos Denizli Antalya, Burdur Isparta son dakika deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli Rasathanesi AFAD deprem listesi. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.