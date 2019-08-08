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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 13:32

: Bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu değil

, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, sine yapılan arazi tahsisine ilişkin "Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis." dedi.

Bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu değil

, katıldığı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

sine yapılan arazi tahsisine ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis." ifadelerini kullandı.

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