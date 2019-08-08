Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisine ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis." ifadelerini kullandı.



