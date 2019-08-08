Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.08.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 13:11

Son dakika: 'da paniği

'da üzerinde düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'da , polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden çıkarılan bomba düzeneğinin imhası için bomba uzmanı çağırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.

GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Şanlıurfa'da canlı bomba paniği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri