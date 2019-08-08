Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.08.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 00:12

Hükümetten Denizli iyle ilgili açıklama: 400 çadırın 80'i kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'den meydana gelen le ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu: "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor." dedi.

Hükümetten Denizli depremiyle ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'den meydana gelen le ilgili açıklamalarda bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler.



52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda hastanelerden 78 vatandaşımız taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." dedi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHükümetten Denizli depremiyle ilgili açıklama: 400 çadırın 80'i kuruldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri