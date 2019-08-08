İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'den meydana gelen deprem le ilgili açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:





52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda hastanelerden 78 vatandaşımız taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." dedi