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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 23:11

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti. Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldı.

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