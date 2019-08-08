Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti. Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti.
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