

Türkiye, Fatih'in ardından 'Yavuz' ile Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaları yerinde incelemek üzere KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte helikopterle gemiye indi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Dönmez, "'Yavuz' Karpaz-1'de kuyusunda 1710 metre sondaj derinliğine ulaşmış durumda. 2.5- 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda, burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim 'Varsa bulacağız' diye bir sloganımız var. Eğer bu noktada varsa en kısa sürede bunun keşfini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan 'Yavuz' sondaj gemisinin çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabiliyor. Gemide yaklaşık 140 kişilik personel bulunuyor.Dönmez, hak ve menfaatlerinin korunması noktasında sonuna kadar Kıbrıs Türkleri'nin arkasında olduklarını belirtti. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise"Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek KKTC inşallah bu zenginliklerden paylarını alabilirler" diye konuştu.Bakan Dönmez, bölgeyi havadan inceledi.