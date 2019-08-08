Ege'de turizm patladı. Beyaz Türkler, sahillere aktı. Milyon dolarlık villa yaptı. Neredeyse bütün köyler ve koylar kasabalaştı.
Bodrum ve çevresinde ise yapılaşma çığırından çıktı. Gölgesine sığınılacak ağaç kalmadı. Hava fotoğrafları talanı kanıtladı.
YALIKAVAK 2006
YALIKAVAK 2017
Bodrum ve çevresinde ise yapılaşma çığırından çıktı. Gölgesine sığınılacak ağaç kalmadı. Hava fotoğrafları talanı kanıtladı.
YALIKAVAK 2006
YALIKAVAK 2017
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