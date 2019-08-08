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'da beyaz dehşet! İşte talanın fotoğrafları

'un beyaz evleri dünyada ün yaptı. Sahiller milyon dolarlık kondularla kaplandı. Nefes alacak yer kalmadı. , sahillere aktı. Milyon dolarlık villa yaptı.

Beyaz dehşet
Ege'de turizm patladı. , sahillere aktı. Milyon dolarlık villa yaptı. Neredeyse bütün köyler ve koylar kasabalaştı.
ve çevresinde ise yapılaşma çığırından çıktı. Gölgesine sığınılacak ağaç kalmadı. Hava fotoğrafları talanı kanıtladı.




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