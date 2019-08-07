Son dakika: Bakanlık açıkladı: İşte Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TOPLAM 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
TOPLAM 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
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