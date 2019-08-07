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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:58

Kılıçdaroğlu'nun liyakat söylemleri lafta kaldı!

CHP Genel Başkanı 'nun liyakat uyarıları lafta kaldı. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, CHP’li ’ne ait BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi oldu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili 'un eşi Buket Görgülü Öztun da, BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Başkan yardımcıları Nazif Kaya ve Gülsün Bor Güner de, Çankaya BELDE A.Ş’de yönetim kurulu üyesi!

Kılıçdaroğlu'nun liyakat söylemleri lafta kaldı!

CHP Genel Başkanı 'nun, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında; "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" sözleriyle belediye başkanlarına yaptığı uyarının dikkate alınmadığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI ÇANKAYA BELDE A.Ş.'DE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'in, CHP'li 'ne ait BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olduğu bildirildi.

Deniz Demir'in; 'ne Müdürü olan Orkun Kalonya'nın yerine yönetim kurulu üyesi olduğu ifade edildi. Deniz Demir'in, BELDE A.Ş.'de görev aldığı olduğu 21 Mart 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ'UN EŞİ ÇANKAYA BELDE A.Ş.'DE!
CHP Kahramanmaraş Milletvekili 'un eşi Buket Görgülü Öztunç'un da; BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya devam ediyor.



Buket Görgülü Öztunç'un, 1 Ekim 2018 Ticaret Sicil Gazetesi'nde Çankaya BELDE A.Ş yönetim kurulu üyeliğine seçildiği açıkça görülüyor. SABAH; Ali Öztunç'un baldızı Mehtap Zeynep Zeytin'in Bakırköy Belediye Başkan yardımcılığı yaptığını ortaya çıkarmıştı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DA ÇANKAYA BELDE A.Ş.'DE!
Çankaya Belediyesi Başkan yardımcıları Nazif Kaya ve Gülsün Bor Güner'in de, Çankaya BELDE A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Nazif Kaya ve Gülsün Bor Güner'in, hem belediyeden, hem de belediye iştiraki olan şirketten maaş almasının etik olmadığı ifade ediliyor. Söz konusu kişilerin BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olduğu 3 Nisan 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer almış.



KENAN KIRAN / SABAH

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