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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 15:15

Son dakika: Bakanlık açıkladı: de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada 20 Temmuz'da 'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle aranan deki 'Kawa' kod adlı olduğu belirtildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin de yer alan olduğu belirlendi.

ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde de yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.


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