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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:39

Son dakika: 'ndan 'e kınama

Son dakika haberi... : , 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu ’daki çeşitli yasadışı yerleşimlerde 2300’den fazla inşasına onay vererek halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür. İsrail’in bu gayrımeşru politikasını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri'nden İsrail'e kınama
'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasadışı yerleşimlerde 2300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrımeşru politikasını şiddetle kınıyoruz.

İsrail, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz.

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