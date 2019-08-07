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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:54

Cuma Perşembe 2019 idari ?

Perşembe Cuma 2019 idari ? Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu 15 Ağustos perşembe-16 Ağustos cuma tatil mi gözler resmi açıklamada. ükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.

16 Ağustos 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene yine coşku ile kutlanacak. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söylemişti. Peki 15 Ağustos Perşembe 16 Ağustos Cuma 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu?

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