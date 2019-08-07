Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene yine coşku ile kutlanacak. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söylemişti. Peki 15 Ağustos Perşembe 16 Ağustos Cuma 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu?