Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
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