HDP'li belediyelerde skandal! Türk bayrağını sitelerinden sildiler

Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde çalışmaya gitti. HDP'li belediyelerin çalışmasının ardından resmi web sitelerinde, Atatürk ve Türk bayrağı resminin kaldırıldığı görüldü.

ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin'de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının resminin kaldırılmasına tepki gösterdi.



*Çalışmadan önce



*Çalışmadan sonra

"VATAN HAİNLİĞİNDEN BAŞKA AÇIKLAMASI YOKTUR"​

Kırmızıoğlu, "Mardin'de devletin yerel belediyecilikte hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmetle yükümlü olan belediyelerin resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasının, vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP'li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesi'nin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın, bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil. Sinsice işlemeye çalıştıkları bu plana Derik Belediyesi, belediyede Türkçe konuşması ve birçok belediye çalışanlara Kürtçe dayatma yaparak hem binlerce yıllık kardeşliği bölmek hem de nifak tohumları ekmekte.

"TERÖRLE İÇ İÇE BİR ANLAYIŞIN VATANDAŞA HİZMET ETMESİ MÜMKÜN OLMAMAKTADIR"

Seçildikleri günden bu yana hizmet adına hiçbir anlayışları olmayan, tamamen terör propagandası adına faaliyet yürüten siyaset değil terörle iç içe bir anlayışın vatandaşa hizmet etmesi mümkün olmamaktadır. Devlet büyüklerimizin ve İçişleri Bakanlığımızı bu kendini bilmez sözde belediyelere çok acil haddini bildirmesini, Cumhuriyet savcılarını bayrağımıza ve ülkemiz kurucusuna yapılan devletin imkanları ile Kandil'e çevirdikleri belediyeler hakkında suç duyusunda bulunuyor; bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlemlerin yapılması için göreve çağırıyoruz. Mardin'deki hiçbir belediyeyi Kandil anlayışına teslim etmeyeceğiz." dedi.





*Çalışmadan önce





*Çalışmadan sonra



*Çalışmadan önce



*Çalışmadan sonra