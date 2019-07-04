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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:14

'nde neler var? ?

'nde neler var sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıkladığı, 'ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, önceki gün Erdoğan'a sunduğu yargı paketinin hafta sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var? Af yasası çıkacak mı?

Yargı reformu milyonların gündemindeki yerini koruyor. Yargının yeni yol haritası olarak lanse edilen reform hareketi pek çok özelliği de gündeme getiriyor. İfade özgürlüğü, af yasası ve nafaka ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş senenin altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor

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