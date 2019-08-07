Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda bayramda toplu taşıma,köprü ve otoyollardan geçişler ile ilgili detay bulundu. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bu bağlamda karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.