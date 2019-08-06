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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:11

ı tatili uzadı mı? ? kaç gün olacak?

ı kaç gün olacak, uzatıldı mı 9 gün mü oldu sorusu özellikle çalışanların gündeminde. Özellikle çalışan kesimin beklediği kurban bayramı tatili hakkında ilk resmi açıklama Bakan Berat Albayrak'tan gelmiş ve Albayrak, 9 günlük kurban bayramı tatilini olumlu bulmuyorum demişti. Tatil beklentisi olanları üzecek bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi . Peki kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili kararının kabineye ait olduğunu söyledi. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu ifade etti.

Bayram tatili kaç gün 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı için geri sayım devam ederken binlerce çalışan kurban bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak sorusunun yanıtını arıyor. Kurban bayramı tatili hakkında hükümetten resmi açıklamalar Bakan Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Albayrak'ın konuştuğu konular arasında en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusuna yanıt oldu. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Arada kalan iki günün tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Bakan Albayrak tatilcileri üzecek bir açıklama geldi. Albayrak; ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.

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