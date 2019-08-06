Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı için geri sayım devam ederken binlerce çalışan kurban bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak sorusunun yanıtını arıyor. Kurban bayramı tatili hakkında hükümetten resmi açıklamalar Bakan Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Albayrak'ın konuştuğu konular arasında en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusuna yanıt oldu. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Arada kalan iki günün tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Bakan Albayrak tatilcileri üzecek bir açıklama geldi. Albayrak; ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.