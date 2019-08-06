



CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun adliyede biten yasak aşk çıkmazını manşete taşıyan SABAH Gazetesi, milletvekili ile aşk yaşayan sanat öğretmeni Özlem Feraye Önder'i dinledi. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi'nde elindeki cinsel içerikli görüntüler üzerinden "milletvekiline şantaj yapma"suçlamasıyla açılan davada eşi Ömer Önder ve kendisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen kanser hastası Özlem Feraye Önder şunları anlattı:

ÜNİVERSİTE AŞKIMDI

50 yaşındayım, iki kez evlendim. İlk eşimden üç çocuğum ve bir torunum, ikinci eşimden de öğrenme güçlüğü yaşayan, özel eğitimde okuyan bir çocuğum var. Çok zorluklarla büyüttüm çocuklarımı. Ben hiç aşk evliliği yapmadım. 50 yaşındayım ve âşık oldum. Okan Gaytancıoğlu ile tanışıklığım Edirne Trakya Üniversitesi'nde başladı. 6-7 ay kendisiyle aşk yaşadık. O benim ilk aşkımdı. Sonra onun okulu üniversitenin Tekirdağ'daki kampüsüne taşındı. Ben de okuldan ayrıldım. Resim öğretmenliği okumak için Marmara Üniversitesi'ne girdim. O evlendi, ben evlendim. 10 yıl önce facebook'tan birbirimizi ekledik. Telefonda görüştük. Araya zaman girdi. Sonra yine görüşmeye başladık. En son 2017'de beni Ankara'ya çağırdı. Kızımın öğretmenlik sınavlarıyla ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Balgat'ta bir öğrenciyle ortak tuttukları evde buluştuk, beraber olduk ve sonra sık sık görüşmeye başladık.