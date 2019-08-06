Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.08.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:09

Son dakika: 'ya 'Pençe' darbesi! kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde PKK'ya 'Pençe' darbesi!

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: PKK'ya 'Pençe' darbesi! Irak kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri