Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.