Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.