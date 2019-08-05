Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Son dakika haberi... Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
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