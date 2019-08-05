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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 08:11

Son dakika: 'da su tankeri a çarptı

'da Topkapı istikametine giden a su tankeri çarptı. da yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.


Son dakika haberi... 'da Topkapı istikametine giden a su tankeri çarptı. da yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.



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