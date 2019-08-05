Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.
SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur?
Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor.
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