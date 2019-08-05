Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.08.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 12:39

Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur?

Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor.

Milyonları ilgilendiriyor... Erken emeklilik müjdesi

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri