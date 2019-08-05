Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.