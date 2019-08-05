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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 22:28

Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu nı öpüp cebine koydu

’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu nı öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi. Temizlik işçisinin bayrağa gösterdiği saygı alkıi aldı.

Temizlik işçisinden alkış alan hareket

Kırıkhan İlçe Belediye, temizlik işlerinde çalışan bir kişi çöpte bulduğu nı önce öptü sonra katlayarak cebine koydu.

ÖPÜP CEBİNE KOYDU
Temizlik işçisinin alkış alan hareketi akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İşçinin Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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