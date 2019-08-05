Hatay Kırıkhan İlçe Belediye, temizlik işlerinde çalışan bir kişi çöpte bulduğu Türk bayrağını önce öptü sonra katlayarak cebine koydu.
ÖPÜP CEBİNE KOYDU
Temizlik işçisinin alkış alan hareketi akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İşçinin Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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