Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 2 Ağustos günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, doktor N.S. ile erkek hemşireler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2015-2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'nın düzenlediği hendek ve barikat eylemlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaralanan teröristleri tedavi ettikleri belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen N.S., Ş.E., A.K. ve A.T., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.