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  • 05.08.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 22:37

'lı teröristleri tedavi eden ile 3 tutuklandı

Cizre'de, terör örgütü 'nın hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirlenen 1 ve 3 erkek tutuklandı.

PKK'lıları tedavi eden 4 sağlık çalışanı tutuklandı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 2 Ağustos günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, N.S. ile erkek ler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2015-2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'nın düzenlediği hendek ve barikat eylemlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaralanan teröristleri tedavi ettikleri belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen N.S., Ş.E., A.K. ve A.T., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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