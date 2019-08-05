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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 21:44

'den kamu spotu: "

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince, " sloganıyla 50 saniyelik kamu spotu hazırlandı. Video, televizyonlarda da yayımlanacak.

CİMER'den kamu spotu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince () kamu spotu hazırlandı.

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER'in, " sloganıyla hazırladığı 50 saniyelik kamu spotu sosyal medyada yayımlandı.

Videoda, basketbol oynamak isteyen ancak gerekli tekerlekli sandalyeye sahip olmayan Mustafa isimli ortopedik engelli vatandaşın, bir gün televizyon izlerken 'ı görüp kendisinden destek istediği anlatılıyor.

"MUSTAFA, MAÇ YAPALIM MI?"
"CİMER, başvurularınızı titizlikle inceleyip devletin ilgili birimlerine ulaştırarak sonuçlandırıyor." ifadesiyle devam eden videoda, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Mustafa'ya sandalyeyi getirip, "Mustafa, maç yapalım mı?" diye soruyor.

"Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" sloganıyla son bulan video, televizyonlarda da yayımlanacak.

ÖNCÜ BİR SİSTEM OLARAK DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR.
İletişim Başkanı da kamu spotunu Twitter hesabından paylaştı.

CİMER'in her başvuruyu titizlikle inceleyip ilgili birimlere ulaştırdığını ve sonuçlandırdığını belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan CİMER, alanında öncü bir sistem olarak dünyaya örnek oluyor." ifadesini kullandı.

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