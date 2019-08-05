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  • 05.08.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 23:53

Sınırı geçen /'li terörist yakalandı

'nın Suruç ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen /'li terörist güvenlik güçlerince yakalandı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Sınırı geçen PKK/PYD'li terörist yakalandı

'nın Suruç ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen /'li terörist güvenlik güçlerince yakalandı.
Suruç hudut hattında görevli askerler, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden gelen ve sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ederek gözaltına aldı.


İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.


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