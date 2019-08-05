Sınırı geçen PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li terörist güvenlik güçlerince yakalandı.
Suruç hudut hattında görevli askerler, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden gelen ve sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ederek gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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