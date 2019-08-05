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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 00:20

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , ile telefonla görüştü.İmran Han’ın, Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.



Başkan , ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, İmran Han'ın, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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