Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın Kobani olaylarına ilişkin talimatı üzerine Karayazı ilçesinde 7-10 Ekim'de terör örgütü propagandasına dönüşen ve ilçenin yakılıp yıkılmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturmanın ardından Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın 60 sayfalık iddianamesinde Erkut Çelik ve Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü "müşteki" ve İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin "gri" kategorisinde 300 bin lira ödülle aranırken kısa süre önce yakalanan "Şevger" kod adlı Kamış da "sanık" sıfatıyla yer aldı.

Kamış, daha önce yakalanamadığı için sonuçlandırılamayan davanın iddianamesinde, örgütün talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde 7 Ekim 2014 akşamı 30 kişilik grubun taş ve molotofkokteyli ile okul bahçesinde toplandıkları, ekiplerce dağılmaları yönündeki talimata rağmen grubun direnerek saldırıda bulunduğu anlatıldı.

Maskeli kişilerin ara sokağa kaçtıkları ancak grubun yeniden toplanarak emniyete ait zırhlı ekip aracı ve panzere taş ve molotofkokteyli ile saldırılarına devam ettikleri belirtilen iddianamede, zamanla sayıları çoğalan gruptakilerin terör örgütünün silahlı eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici tarzda, örgüt ile elebaşını övücü sloganlar atarak çevreye zarar vermeye ve polis güçlerine direnmeye devam ettikleri bildirildi.





İddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ancak yakalanamayan terörist Kamış'ın da ilçedeki Kobani eylemlerine katıldığı ve organize ettiği, tanınmamak için yüzünü kapattığı, yola barikat kurarak lastik yaktığı ve çöp konteynerlerini kullanarak eylem yaptığı, taşlarla emniyet binası ve emniyet güçlerine saldırdığı kaydedildi.

Kamış'ın ifadesi alınamadığı için Karayazı Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı aktarılan iddianamede, zanlının evinde ele geçirilenlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Sanığın evindeki aramada çerçeveli vaziyette PKK mensubu terörist fotoğrafı, PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı, PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye ait fotoğraf ve sözde flamalar, Öcalan'ın fotoğrafının olduğu tişört, YPG'li 'Arin Mirkan' kod adlı teröristin resminin olduğu tişört, Kopal Kırımkaya ve Değirmenkaya köy komisyonunun yer aldığı dokümanlar ve para kayıtları ile yiyecek kayıtlarının olduğu listeler ele geçirilmiş ve bu listelerdeki yardımın Kamış tarafından toplanıp kırsalda faaliyette bulunan örgüt mensuplarına aktarıldığı değerlendirilmektedir.

Yine Kamış'ın evinde 'Zilan' kod adlı intihar eylemcisinin terör örgütünü över mahiyette yazdığı mektup, Öcalan'ın kitlesine yönelik olarak yazdığı ve teoride ilan edilen demokratik özerkliğin nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair direktifleri içeren metin elde edilmiş ve ele geçirilen diğer dokümanlar da PKK'nın nihai hedefi olan bağımsız Kürdistan'ı kurmak için yapılan faaliyetler tespit edilmiştir."

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.K'nin ifadelerine de yer verilerek, Kamış'ı "Davut" kod adıyla tanıdığını söylediği belirtildi.





KANDIRDIĞI KİŞİYİ GECE YARISI TERÖRİSTLERE TESLİM ETMİŞ

H.K, terörist Kamış'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karayazı ilçesinden 'Davut' ve 'Ersin' isimli kişilerle bir araca bindik ve ilçenin köylerine iki saat boyunca ilerledikten sonra araçtan indik. Gece ve karanlık olması dolayısıyla nerede bulunduğumdan haberim olmadı. Kırsalda iki saat yürüdükten sonra 6 terör örgütü mensubunun bulunduğu yere geldik. Elinde silah olan terör örgütü mensuplarını görünce kandırıldığımı anladım ancak Davut ve Ersin, 'Sen arkadaşlarla birliktesin.' diyerek beni örgüt mensuplarına bıraktıktan sonra geri döndü."

Kamış'ın diğer örgüt üyeleriyle yaptığı bazı görüşmelerin de tespit edildiği belirtilen iddianamede, telefon görüşmelerinden Kamış ile ilçedeki N.Ü'nün örgüt adına faaliyet yürüttüğünün anlaşıldığına dikkati çekildi.

İddianamede, "N.Ü. ile Kamış'ın PKK/KCK'nın Karayazı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, şahısların güvenlik güçlerinin teknik takibine yakalanmamak ve deşifre olmamak maksadıyla örgütsel faaliyetlerinden konuşurlarken şifrelendirme yoluna gittikleri ve kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarının lojistik destek ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir." tespitinde bulunuldu.

ÖRGÜTÜN DAĞ KADROSUNDA FAALİYET YÜRÜTMÜŞ

Kamış'ın "Davut" kod adıyla kırsalda silahlı faaliyetlerde bulunduğu, ilçedeki Kobani eylemlerini organize ettiği ve kitleyi yönlendirdiği, izinsiz toplantı ve yürüyüşe silah sayılan taşla katılıp polisin uyarısına rağmen dağılmadığı anlatılan iddianamede, sanığın örgütün dağ kadrosunda olduğu kaydedildi.

İddianamede, terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın , "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "kamu malına zarar vermek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Olayın ardından güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla Erzurum'da yakalanıp tutuklanmıştı.

